Uccisa nel Pavese, condannato a 22 anni e 6 mesi il convivente

agenzia

Osman Bylyku condannato per la morte di Anila Ruci

PAVIA, 10 GIU – E’ stato condannato alla pena di 22 anni e 6 mesi per l’omicidio di Anila Ruci, 38 anni, di origini albanesi, avvenuto il 19 aprile 2023 a Scaldasole (Pavia), in Lomellina. La Corte d’Assise di Pavia, presieduta da Elena Stoppini, ha emesso oggi la sentenza nei confronti di Osman Bylyku, 32 anni, connazionale della vittima con cui conviveva. Il pubblico ministero Diletta Balduzzi aveva chiesto l’ergastolo per l’imputato, ma la pena è stata più lieve perché la Corte ha escluso l’aggravante della convivenza abituale. Il 19 aprile di due anni fa Anila Ruci venne trovata priva di vita all’interno della sua abitazione: una morte, stabilì poi l’autopsia, provocata da ferite d’arma da taglio. Bylyku era stato soccorso, nello stesso giorno, in strada davanti alla casa con alcune ferite che, secondo l’accusa, lui stesso si sarebbe procurato nel tentativo di nascondere il delitto commesso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA