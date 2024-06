Uccisa sul Gra a Roma, chiesti 7 anni e 2 mesi per camionista

agenzia

Accusato di omicidio stradale ed omissione di soccorso

ROMA, 27 GIU – La Procura di Roma ha chiesto una condanna a 7 anni e due mesi di reclusione per Flavio Focassati, il 49enne autotrasportatore che con il suo tir travolse e uccise Alessia Sbal sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il fatto avvenne il 4 dicembre del 2022 a poca distanza dallo svincolo per Casalotti. Nei confronti dell’imputato le accuse sono, tra le altre, di omicidio stradale e omissione di soccorso. Focassati e la vittima, di 43 anni, si erano fermati in una piazzola di emergenza sul Gra per una discussione dopo un lieve incidente avvenuto alcuni minuti prima. Quando la donna ha contatto il numero di emergenza per segnalare la targa del tir, il camionista è ripartito con l’autoarticolato travolgendo Sbal. L’uomo è risultato, poi, positivo alla cocaina. Il pm Stefano Luciani, nel corso della requisitoria ha definito “abnorme” la condotta di guida di Focassati. “L’uomo aveva capito che Sbal era al telefono con il Nue, sapeva di avere assunto cocaina e che stavano arrivando i carabinieri ed è scappato perché era drogato”, ha aggiunto il rappresentante dell’accusa.

