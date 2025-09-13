Uccise il padre con 99 coltellate, rinviato a giudizio

agenzia

Il figlio in grado di intendere e volere, dibattimento dal 19/11

VERONA, 13 SET – È stato rinviato a giudizio Marco Campagnari, il 47enne che il 12 luglio dello scorso anno uccise con 99 coltellate il padre Franco, 67 anni, nella villetta di famiglia a Lazise (Verona). L’uomo, come riportano i quotidiani locali, è accusato di omicidio volontario con l’aggravante di aver ucciso un ascendente. Il delitto era stato compiuto con un grosso coltello da combattimento. La vittima era stata aggredita nello scivolo del garage: Franco Campagnari aveva cercato vanamente di difendersi dalla furia omicida del figlio, scatenata – secondo quanto è emerso – dalla rabbia per la vendita della casa di famiglia, che il 47enne sarebbe stato costretto a lasciare. L’udienza preliminare si è tenuta ieri al tribunale di Verona davanti al Gup Luciano Gorra che ha disposto il rinvio a giudizio, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Silvia Facciotti. La perizia psichiatrica, richiesta del difensore dell’imputato, ha stabilito che Marco Campagnari è capace di intendere e di volere, perciò è in grado di affrontare il processo. Il dibattimento si aprirà il 19 novembre davanti alla Corte d’assise, presieduta da Raffaele Ferraro.

