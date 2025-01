Uccise la ex compagna, condannato all’ergastolo

agenzia

Il delitto avvenne nel 2022. Associazione, 'giustizia è fatta'

SALERNO, 20 GEN – La Corte di Assise di Salerno ha condannato all’ergastolo Alfredo Erra, il 42enne che il primo marzo 2022 uccise la sua ex compagna in un negozio di parrucchieri di Pontecagnano Faiano (Salerno) nel quale la 30enne lavorava. I giudici hanno riconosciuto tutte le aggravanti. Accolta in pieno la richiesta della Procura. “Giustizia è fatta. Non ce la riporterà indietro, ma nella giustizia abbiamo sempre creduto”, scrive sui social l’associazione Anna Borsa, fondata dal fratello Vincenzo per onorare il ricordo di sua sorella e per promuovere l’impegno contro la violenza sulle donne. “L’assassino di Anna è stato condannato alla pena dell’ergastolo. La Corte ha riconosciuto tutte le aggravanti, inclusa la premeditazione. Un sentito e doveroso ringraziamento da parte della famiglia Borsa ai legali e a tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere questo risultato”.

