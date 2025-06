Uccise la madre a Modena, confermata la condanna a 21 anni

agenzia

L'omicidio nel 2021, la decisione nel processo di appello

BOLOGNA, 09 GIU – La Corte di assise di appello di Bologna (presidente e relatore Pierluigi Stigliano) ha confermato la condanna a 21 anni per Carlo Evangelisti, imputato per l’omicidio della madre, Milena Calanchi. La donna, 71 anni, morì tra il 15 e il 16 novembre 2021 nell’abitazione dove vivevano a Modena, in via Manzini. La sostituta pg Gabriella Tavano aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado. La difesa, con l’avvocato Luca Sebastiani, subentrato all’avvocato Roberto Ghini che aveva assistito Evangelisti in primo grado e aveva redatto l’atto di appello, ha insistito preliminarmente per una richiesta di rinnovazione di istruttoria dibattimentale, per nominare un consulente tecnico d’ufficio medico legale e acquisire documentazione: questo, sulla base delle numerose differenze nelle conclusioni dei consulenti di accusa e difesa in primo grado. Sebastiani ha poi concluso chiedendo la riqualificazione in omicidio colposo o preterintenzionale con esclusione dell’aggravante del maltrattamento in famiglia e la concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente.

