Uccise la moglie a colpi di carabina, via al processo

In Corte di assise a Parma, l'uomo era fuggito in Toscana

PARMA, 13 MAG – E’ iniziato davanti alla Corte d’Assise di Parma il processo a Giovanni Vascelli, accusato di aver ucciso la moglie, Marina Cavalieri, il 24 ottobre a Sant’Andrea Bagni. La donna, infermiera in pensione, aveva 62 anni: venne freddata nel suo letto mentre dormiva, con tre colpi di carabina, tra le 4 e le 5 del mattino. L’uomo venne fermato dopo una fuga di due giorni, nei pressi di Orbetello. Detenuto nel carcere di Parma e accusato di omicidio volontario aggravato dal legame di coniugio, non era presente in aula. Vascelli, 65 anni, reo confesso, verrà processato col giudizio immediato. All’apertura del dibattimento, la difesa, affidata all’avvocato Francesco Mattioli, ha chiesto e ottenuto, con il consenso del pubblico ministero Cecilia Baravelli, l’acquisizione integrale degli atti di indagine che verranno prodotti entro la prossima udienza, fissata per il 10 giugno, un passaggio che snellirà i tempi del dibattimento. Quel giorno è previsto l’interrogatorio davanti ai giudici dell’imputato e l’audizione degli investigatori (carabinieri e Ris) che hanno diretto le indagini. In fase avanzata l’accordo tra difesa e parti civili (quattro familiari della vittima) per i risarcimenti. La sentenza è attesa a luglio.

