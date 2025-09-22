Uccise la moglie, condannato a 14 anni e 10 mesi

agenzia

A Parma la donna freddata da un colpo di fucile mentre dormiva

PARMA, 22 SET – E’ stato condannato a 14 anni 10 mesi, Giorgio Miodini, il pensionato imputato per aver ucciso con un colpo di fucile all’addome la moglie Silvana Bagatti nel loro appartamento di via Marx a Parma, il 15 maggio del 2024. Miodini, 77 anni, sparò alla donna mentre dormiva. La Corte d’Assise, presieduta da Maurizio Boselli non ha riconosciuto la premeditazione: l’accusa aveva chiesto una pena di 25 anni. L’anziano dovrà pagare anche a 2.200 euro di multa e resterà agli arresti domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico, in una casa di cura. Il 77enne doveva anche rispondere della detenzione illegale del fucile (una doppietta calibro 12) e di cinque munizioni trovate su un mobile dell’appartamento.

