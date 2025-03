Uccise l’ex marito e sposò un uxoricida, si è suicidata in cella

Penitenziaria

A Bollate. Garante detenuti, vista 15 giorni fa, sono sconvolto

Si è suicidata questa notte nel carcere di Bollate (Milano) Francesca Brandoli, modenese di 52 anni, che stava scontando una condanna all’ergastolo per avere ucciso nel 2006 l’ex marito. Nel 2011 la donna si era sposata in carcere con Luca Zambelli, detenuto per avere ucciso la moglie. I due avevano poi divorziato cinque anni dopo. La notizia è stata confermata all’ANSA da Francesco Maisto, Garante milanese dei diritti dei detenuti. “L’ho incontrata 15 giorni fa – dice – Anche se aveva qualche problema di salute, nulla mi ha fatto pensare che fosse in una situazione tale da compiere un simile gesto. Sono sconvolto”.

