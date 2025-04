Uccise Sara con 67 coltellate, ‘ero fatto di eroina e cocaina’

agenzia

Il delitto in ottobre, il 19enne ha chiesto di parlare al pm

BERGAMO, 10 APR – Ha raccontato che era fatto di cocaina, eroina e cortisone Jashander Badhan quando nella notte del 26 ottobre scorso ha ucciso con 67 forbiciate Sara Centelleghe, dopo essere entrato nella casa della diciassettenne a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, per cercare hashish in modo da calmarsi. E’ questo in pratica il sunto, riferito oggi da alcuni quotidiani, di quanto l’elettricista di 19 anni ha detto al pm Gianpiero Goluccio, da cui ha chiesto di essere sentito in carcere, assistito dal suo legale Roberto Grittini, dopo che la scorsa settimana sono state chiuse le indagini. Quella notte Badhan aveva contattato l’amica che era a casa di Sara e le aveva chiesto (si legge nei messaggi) di fare uno ‘scambio’: cocaina in cambio di hashish. La coetanea di Sara è scesa per incontrarlo ma nel frattempo lui, che abita nell’edificio accanto, passando dai garage era salito al terzo piano, è entrato nell’appartamento dove Sara dormiva, e l’ha dilaniata senza trovare l’hashish, per poi tornare a casa. Quando l’amica della ragazza gli ha riscritto chiedendo dove fosse, ha risposto che i genitori gli avevano impedito di uscire.

