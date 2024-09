Uccise senzatetto, chiesto ergastolo per reo confesso

agenzia

Difesa contesta applicazione aggravanti, sentenza a fine mese

UDINE, 13 SET – Davanti alla Corte d’Assise, la Procura di Udine stamattina ha chiesto l’ergastolo, senza alcuna attenuante, per Bruno Macchi, il ventinovenne reo confesso per l’omicidio di Luca Tisi, di 56 anni, senzatetto ucciso con 85 coltellate nella notte del 15 aprile del 2023, nella galleria pubblica dove dormiva da qualche tempo. Per la pubblica accusa si è trattato di un omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, dalla crudeltà e dal futile motivo. La difesa dell’imputato ha annunciato che chiederà la condanna per omicidio volontario senza aggravanti, che prevede 21 anni di pena, contestando la mancata perizia psichiatrica sul proprio assistito. La sentenza è attesa per il 27 settembre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA