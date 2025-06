Uccise sua figlia e vicino di casa, attesa sentenza a Foggia

agenzia

I giudici si sono riuniti poco fa in camera di consiglio

FOGGIA, 27 GIU – È attesa in tribunale a Foggia la sentenza del processo a carico di Taulant Malaj, panettiere albanese di 47 anni accusato di duplice omicidio volontario e tentato omicidio pluriaggravati. L’uomo il 7 maggio del 2023 a Torremaggiore, nel Foggiano, uccise a coltellate la figlia 16enne Jessica e il vicino di casa Massimo De Santis che riteneva, senza alcun fondamento, avesse una relazione sentimentale con sua moglie Tefta Malaj, rimasta gravemente ferita. Jessica fu uccisa proprio mentre tentava di difendere la madre dal 47enne. Pochi minuti fa i giudici in Corte d’assise si sono riuniti in camera di consiglio. I pubblici ministeri e gli avvocati di parte civile non hanno presentato repliche. La procura, nell’udienza del 30 maggio scorso, aveva chiesto l’ergastolo con isolamento diurno per un anno e sei mesi per il 47enne.

