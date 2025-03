Ucciso a Carnevale, fatale una coltellata al cuore

agenzia

Dopo l'autopsia i funerali domani, a Ilbono lutto cittadino

LANUSEI, 06 MAR – Almeno due coltellate, tra le quali una fatale al cuore, hanno ucciso Marco Mameli, l’operaio 22enne di Ilbono ammazzato sabato scorso durante i festeggiamenti per il carnevale a Bari Sardo, in Ogliastra. E’ quanto emerso dall’autopsia eseguita ieri sera dai due medici legali, Michela Laurenzo e Danilo Fois, indicati dalla pm della Procura di Lanusei, Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta, per il momento senza indagati. I familiari della vittima hanno nominato come legale l’avvocato Gianluigi Mastio che a sua volta ha nominato un consulente che ha partecipato all’esame autoptico sul corpo del 22enne all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Domani alle 14.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Ilbono saranno celebrati i funerali di Mameli e per tutta la giornata il sindaco Giampietro Murru proclamerà il lutto cittadino (l’ordinanza verrà emanata nelle prossime ore). Intanto proseguono a ritmo serrato le indagini della polizia di Stato per dare un nome e un volto all’assassino, svanito nel nulla. Unico elemento è la confessione di un giovane di Girasole, paese poco distante da quello dell’omicidio, che si è presentato nel commissariato di Tortolì nelle ore immediatamente successive al fatto di sangue, accompagnato dal suo avvocato Marcello Caddori, per rendere dichiarazioni spontanee: ed è qui che si è autoaccusato del ferimento di un amico di Mameli, dicendosi però completamente estraneo al delitto.

