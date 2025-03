Ucciso a carnevale in Ogliastra, domani l’autopsia

agenzia

Proseguono le indagini per risalire al responsabile del delitto

LANUSEI, 04 MAR – Si svolgerà domani mattina all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, l’autopsia sul corpo di Marco Mameli, l’operaio 22enne di Ilbono ucciso con una coltellata al petto sabato scorso durante i festeggiamenti per il carnevale a Bari Sardo. La pm della Procura di Lanusei, Giovanna Morra, titolare dell’inchiesta – per il momento senza indagati – ha affidato l’esame a due medici legali, Michela Laurenzo e Danilo Fois. I familiari della vittima hanno nominato come legale l’avvocato Gianluigi Mastio. Al termine dell’autopsia, la salma di Marco Mameli sarà restituita ai familiari per consentire lo svolgimento del funerale che dovrebbe tenersi giovedì a Ilbono. Intanto proseguono a ritmo serrato le indagini della polizia di Stato per dare un nome e un volto all’assassino. Dal commissariato di Lanusei, che fa capo alla Questura di Nuoro, così come dalla Procura ogliastrina, emergono pochissime indiscrezioni. Gli agenti, dopo aver sentito i testimoni presenti nelle vie del centro storico di Bari Sardo sabato notte, stanno battendo palmo a palmo i centri dell’Ogliastra, convinti che il responsabile – dileguatosi subito dopo aver accoltellato il 22enne – si sia nascosto in uno dei comuni limitrofi. Secondo i primi accertamenti l’omicidio, avvenuto in una stradina accanto al luogo dei festeggiamenti, si sarebbe consumato al termine di una lite nata per un complimento di troppo a una ragazza del gruppo e finita nel sangue. Una discussione probabilmente alimentata dal tasso alcolico elevato dei ragazzi coinvolti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA