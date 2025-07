Ucciso a coltellate un 27enne a Napoli

agenzia

Indagini dei carabinieri, decesso malgrado le cure dei sanitari

NAPOLI, 02 LUG – Non c’è stato nulla da fare per un 27enne giunto nell’ ospedale del mare di Napoli, nelle prime ore del mattino di oggi, con una gravissima ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sarebbe stata inferta alla vittima, uomo di origini marocchine, con un coltello da sconosciuti nei pressi di Porta Capuana. Il grave episodio è avvenuto intorno alle due e mezza, in via Alessandro Poerio: a colpire sarebbero state persone sulle cui tracce ora ci sono i militari, intervenuti dopo una segnalazione al 112. Il 27enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale del Mare dove è morto. Sul luogo dell’ aggressione sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile e anche i carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo, per i rilievi. Delle indagini finalizzare a fare luce sulla dinamica dell’ accaduto se ne sta occupando il Nucleo operativo Napoli Stella. La salma è stata sequestrata e portata al secondo Policlinico.

