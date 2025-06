Ucciso con proiettile al collo l’uomo trovato morto a Foggia

agenzia

Aveva 50 anni e precedenti per spaccio. Lascia sette figli

(v:’Uomo trovato morto in auto…’ delle 13.42) (ANSA) – FOGGIA, 19 GIU – E’ stato ucciso con un colpo di pistola alla base del collo, sul lato destro, l’uomo trovato senza vita questa mattina in una smart rossa nel centro di Foggia. Si tratta di Giovanni Mastropasqua, che avrebbe compiuto 51 anni a luglio. Lascia sette figli. A quanto si apprende Mastropasqua, nato a San Giovanni Rotondo e residente a Foggia, aveva precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. E l’omicidio potrebbe rientrare nell’ambito della gestione di attività illecite.

