Ucciso da dose errata di insulina, in tre a processo

Date 80 dosi anziché 8. Altri tre sceglieranno rito alternativo

GENOVA, 27 GEN – In tre andranno a processo con rito ordinario, altri tre sceglieranno un rito alternativo tra i due medici e quattro infermieri dell’ospedale Galliera di Genova accusati di avere causato la morte di un paziente dopo avergli iniettato ottanta dosi d’insulina anziché le otto previste dal piano terapeutico. Tre infermieri hanno scelto il rito ordinario, mentre gli altri riti alternativi. L’uomo, 70 anni, era rimasto in coma per alcuni giorni e poi era morto. L’errore, secondo quanto emerso, sarebbe stato causato da un refuso sul software sul quale vengono annotate le terapie da somministrare ai pazienti. In pratica, aveva ricostruito la pm Daniela Pischetola, il medico aveva appuntato sul diario clinico 8 dosi ma poi aveva erroneamente inserito 80. In un primo momento aveva iscritto sul registro degli indagati i nomi dell’autore materiale dell’errore e dell’infermiera che aveva somministrato poi l’insulina al paziente a cui era stata iniettata non per diabete ma per un’iperpotassiemia, cioè un livello troppo alto di potassio nel sangue dovuto a insufficienza renale. A causa dell’iniezione l’anziano era andato in coma morendo 16 giorni dopo. Il magistrato aveva disposto una consulenza dalla quale era emerso che il medico del turno successivo avrebbe dovuto rendersi conto della somministrazione segnata sul software e iniettata al paziente, così come i tre infermieri che si sono avvicendati nel turno avrebbero dovuto controllare il livello di glicemia.

