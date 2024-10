Ucciso dopo una festa: autopsia, colpito da sei coltellate

agenzia

Cagliari, l'arrestato domani comparirà davanti al gip

CAGLIARI, 01 OTT – E’ stato colpito a morte da sei coltellate, cinque all’emitorace e una al collo, Alessandro Cambuca, il 27enne ucciso domenica mattina ad Assemini (Città metropolitana di Cagliari) dal 24enne Fabio Concas, in carcere a Uta con l’accusa di omicidio. E’ l’esito dell’autopsia eseguita oggi dal medico legale Roberto Demontis. Il fatto è avvenuto in una casa dove i due stavano passando la notte con altri amici, dopo avere partecipato alla festa di Santa Greca a Decimomannu. I due si conoscevano da tempo ed è stato proprio Cambuca, gravemente ferito, dopo aver cercato aiuto bussando alle porte di altre stanze, a raccontare di essere stato colpito dalle coltellate da Concas, che poi è stato rintracciato dai carabinieri a Cagliari e sottoposto a fermo. Per domani mattina alle 9 è fissato l’interrogatorio di garanzia del giovane arrestato davanti al gip di Cagliari Giorgio Altieri.

