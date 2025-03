Ucciso durante festa carnevale, si stringe cerchio su assassino

agenzia

Indagini Polizia portano nei centri limitrofi a Bari Sardo

BARI SARDO, 03 MAR – Bocche cucite sulle indagini per l’omicidio di Marco Mameli, il 22enne operaio di Ilbono, colpito ieri da una coltellata al petto durante i festeggiamenti per il carnevale a Bari Sardo, in Ogliastra. Gli agenti del commissariato di Tortolì, guidato dal vice questore Fabrizio Figliola, sarebbero già sulle tracce dell’assassino, un giovane che si è dileguato subito dopo aver colpito a morte Mameli e ferito al braccio un amico della vittima, intervenuto per difenderlo. Gli agenti stanno battendo palmo a palmo i centri dell’Ogliastra, convinti che il responsabile si sia nascosto in uno dei comuni limitrofi a Baro Sardo, e stanno continuando a raccogliere le testimonianze di chi era presente alla festa di carnevale e ha visto qualcosa. Secondo i primi accertamenti l’omicidio, avvenuto in una stradina accanto al luogo dei festeggiamenti, si sarebbe consumato al termine di una lite nata per un complimento di troppo a una ragazza del gruppo e finita così nel sangue. Una discussione probabilmente alimentata dal tasso alcolico elevato di vittima e aggressore. Nel frattempo, in quasi tutta l’Ogliastra sindaci e associazioni, da Bari Sardo a Lanusei, da Ulassai ad Arzana, hanno annullato tutte le manifestazioni previste per il martedì grasso e per la pentolaccia di domenica 9 marzo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA