Ucciso durante lite tra parenti, 10 anni e 6 mesi al suocero

agenzia

Per concorso anomalo nell'omicidio del fidanzato della figlia

NAPOLI, 15 LUG – Il gup di Napoli Federica De Bellis ha condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione Gianluca Muro per concorso anomalo nell’omicidio di Antonio Artiano, detto Antony, ferito mortalmente da un colpo di pistola al culmine di una lite familiare scoppiata nel rione Traiano di Napoli, il 10 novembre del 2022. I sostituti procuratori di Napoli Maurizio De Marco e Valentina Rametta avevano chiesto 12 anni di reclusione per l’imputato, padre di Pasquale Muro, il giovane anche lui condannato in abbreviato, lo scorso marzo, a 16 anni di reclusione in quanto ritenuto colui che esplose il colpo mortale all’indirizzo di Artiano. Gianluca Muro si è sempre detto innocente, nel corso del processo. La lite tra le due famiglie sarebbe stata innescata dalla travagliata relazione sentimentale che esisteva tra la figlia di Muro, sorella di Pasquale, e Antonio Artiano. A parere della famiglia Muro, infatti, il giovane (deceduto in ospedale sei giorni dopo essere stato ferito alla testa) aveva un atteggiamento violento nei confronti della ragazza che spesso tornava a casa con chiari segni di percosse. L’avvocato Luigi Senese, legale di Muro, ha già annunciato il ricorso in appello. Il giudice ha condannato Muro a risarcire con 240mila euro i familiari di Artiano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA