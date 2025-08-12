Ucciso e fatto a pezzi: oggi Ris nella villetta dell’orrore

agenzia

Inizia anche l'esame sulla salma, si parte con la Tac

UDINE, 12 AGO – E’ in programma questo pomeriggio, dalle 17, il sopralluogo dei Ris di Parma nella “villetta dell’orrore” di Gemona (Udine), dove lo scorso 25 luglio è stato ucciso Alessandro Venier, di 35 anni, dalla compagna Mailyn e dalla mamma Lorena, che successivamente lo ha anche fatto a pezzi. La presenza degli scienziati dell’Arma serve proprio a confermare la confessione della madre, che ha dettagliato ogni singolo attimo di quella tragica giornata. Versione mai confermata dalla nuora, che non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione utilizzabile nel corso del processo, salvo delle ammissioni negli attimi successivi all’arrivo dei carabinieri, dopo la sua telefonata al 112. Inizia oggi anche l’esame sulla salma: alle 17 i periti nominati dalla Procura, e quelli delle due difese, procederanno con una Tac (il corpo è stato sezionato dalla donna in tre tronconi); domani mattina, alle 9, ci sarà l’autopsia, cui parteciperanno anche gli esperti dei Ris.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA