Ucciso, fatto a pezzi: mamma a pm, ho fatto cosa mostruosa

Donna ha confessato omicidio,interrogatorio cominciato ieri sera

GEMONA, 01 AGO – “Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso”: è quanto ha ammesso, di fronte al magistrato che la stava interrogando, Lorena Venier, la donna di 61 anni, di Gemona (Udine), che ha confermato di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro, di 35 anni. “La mia assistita ha reso piena confessione di fronte al sostituto procuratore che l’ha interrogata – ha confermato, all’ANSA, l’avvocato Giovanni De Nardo, che patrocina la sua difesa – Come si può immaginare, era visibilmente scossa per la crudeltà della sua azione e per la contrarietà a qualsiasi regola naturale del suo gesto”. La donna ha agito assieme alla convivente del figlio.

