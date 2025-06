Ucciso in casa a Saronno, fermata la nuora

agenzia

I carabinieri indagano sul movente

SARONNO (VARESE), 09 GIU – È stata fermata con l’accusa di omicidio la nuora di Romolo Baldo, l’86enne padre del suo compagno accoltellato a morte nella sua abitazione di via Pio XI a Saranno, in provincia di Varese. La donna, la 41enne Elena Pagani, viveva con padre e figlio nella villetta: sarebbe stata lei stessa a chiamare il compagno spiegandogli l’accaduto. I carabinieri l’hanno trovata seduta sul divano con il coltello in mano. Ancora da stabilire il movente.

