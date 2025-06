Ucciso in casa, al vaglio la posizione della nuora

agenzia

La donna in caserma a Saronno, sarebbe stata trovata con l'arma

SARONNO (VARESE), 09 GIU – E’ al vaglio degli inquirenti la posizione della nuora di Romolo Baldo, l’ottantaseienne accoltellato a morte nella casa in cui vivevano in via Pio XI a Saronno, in provincia di Varese. La donna è stata portata in caserma dai carabinieri di Saronno. Secondo quanto ricostruito, l’allarme per la morte di Baldo è scattato nella mattinata di oggi. La nuora avrebbe contattato il marito che a sua volta ha chiamato i carabinieri. Al loro arrivo l’avrebbero trovata in soggiorno ancora con l’arma in mano. Al momento non sono noti eventuali provvedimenti nei suoi confronti, mistero anche sull’ipotetico movente.

