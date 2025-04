agenzia

Per ora non sono stati emessi provvedimenti

CASERTA, 13 APR – Ci sarebbero dei sospettati per l’omicidio del 19enne Davide Carbisiero, trovato senza vita in una sala slot di Cesa, nel Casertano, con ferite da arma da fuoco. I carabinieri e i magistrati stanno infatti sentendo alcune persone, ma per ora non sono stati emessi provvedimenti.

