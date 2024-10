Ucciso per debito di pochi euro, responsabile fermato dai Cc

agenzia

A Gasperina, nel Catanzarese. Vittima é un trentasettenne.

GASPERINA, 03 OTT – Un debito di pochi euro. Sarebbe questo, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti dei carabinieri, il movente dell’omicidio di un uomo di 37 anni, Antonio Procopio, con precedenti, avvenuto la scorsa notte a Gasperina, nel catanzarese. Con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio i militari della Compagnia di Soverato, che stanno conducendo le indagini, hanno posto in stato di fermo una persona. Procopio é stato ucciso in una via centrale del paese con una coltellata al torace. La sua morte é stata istantanea.

