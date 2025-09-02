Ucraina: Kharkiv prende in consegna 5 bus donati da Torino

agenzia

Presto altri cinque, disponibilità fino a 60 mezzi

TORINO, 02 SET – La città di Kharkiv ha preso in consegna cinque bus donati da Torino. I mezzi, messi a disposizione di Gtt che li ha recentemente dismessi dalla propria flotta, sono stati caricati su autoarticolati di un donatore privato e portati fino al confine ucraino in Polonia, dove oggi li hanno presi in carico i tecnici e gli autisti dell’azienda dei trasporti municipale, Municipal Enterprise Saltivske Tramvaine Depo. Serviranno per riattivare il servizio di trasporto pubblico, pesantemente danneggiato dal conflitto in corso. Dopo l’incontro a Torino con il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov che aveva raccontato gli effetti devastanti della guerra sulla città ucraina in particolare sul trasporto pubblico locale, il sindaco Stefano Lo Russo aveva deciso di offrire aiuto e a giugno, nel corso del Summit internazionale delle città europee e delle regioni a Kiev, aveva annunciato la disponibilità di una flotta di autobus. Ai primi cinque mezzi ne seguiranno altri cinque, in partenza domenica 7 settembre. Se necessario nei prossimi mesi potranno aggiungersi altri autobus, con la possibilità di metterne a disposizione fino a 60.

