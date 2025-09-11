Ucraino annega in mare a Jesolo, allarme del figlio di 15 anni

agenzia

Si erano tuffati in serata, corpo recuperato da Guardia Costiera

JESOLO, 11 SET – Un cittadino ucraino di 50 anni è morto annegato in mare a Cortellazzo di Jesolo (Venezia) in un tratto del Villaggio Jesolo Mare dove era in vacanza assieme al figlio di 15 anni. L’uomo si era tuffato in acqua assieme a ragazzo poco prima delle 19 di ieri in prossimità della torretta 34 del litorale del comune jesolano. Il giovane era poi uscito dal mare e si è accorto che il padre non l’aveva seguito e ha quindi lanciato l’allarme. Il direttore della struttura turistica ha quindi fatto attivare le ricerche dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Venezia. Sul posto sono arrivate due natanti della Guardia Costiera che hanno recuperato a circa 150 metri dalla costa il cadavere dello straniero.

