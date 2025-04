Udienza a Pavia per incidente probatorio per Andrea Sempio

agenzia

Giudice si riserva su tutto. Chiesta ricusazione Giardina

PAVIA, 09 APR – È terminata l’udienza a porte chiuse davanti al gip di Pavia per i conferimenti degli incarichi all’incidente probatorio su Andrea Sempio. Il giudice si è riservato sulla nomina dei consulenti e di conseguenza anche per la determinazione del quesito e i termini. L’avvocato Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, all’uscita ha detto che la Procura ha chiesto la ricusazione del genetista forense Emiliano Giardina, che è uscito dal Tribunale prima della fine senza rilasciare dichiarazioni. Anche il ruolo dell’ex generale Luciano Garofalo, presentato come consulente della difesa di Andrea Sempio, è stato messo in discussione da una richiesta di ricusazione “per motivi tecnici” dalla difesa di Alberto Stasi. “Saremo sereni con o senza la presenza, peraltro. Abbiamo ritenuto che ci fosse una sorta di incompatibilità”, ha detto l’avvocato De Rensis. Evidentemente legata all’ex ruolo di Garofalo al tempo capitano del Ris e quindi “potenzialmente testimone”. “Non capiamo perché questa richiesta- ha replicato l’avvocato Taccia, uno dei due legali di Sempio – dato che Luciano Garofalo era comandante del Ris ma non è mai nemmeno entrato nella villa di Garlasco”. La gip Daniela Garlaschelli si è riservata le decisioni senza fornire l’arco temporale di quando ciò avverrà.

