Udienza patteggiamento Toti sarà subito dopo elezioni

agenzia

Entro la fine di ottobre

GENOVA, 20 SET – Sarà fissata lunedì l’udienza per i patteggiamenti di Giovanni Toti, Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini ma c’è già una ipotesi, concreta, per la data: uno o due giorni dopo le elezioni regionali. La chiusura della vicenda giudiziaria che ha terremotato la Regione Liguria, dunque, potrebbe arrivare il 29 o il 30 ottobre. Il giudice Matteo Buffon aveva in un primo momento individuato come possibile periodo quello di metà ottobre ma dopo avere verificato di avere già altre udienze ha deciso di fare slittare la data. Queste settimane in più serviranno anche a circoscrivere meglio la nuova ipotesi corruttiva che gli investigatori hanno approfondito. E cioè per i soldi ricevuti dall’imprenditore nautico Luigi Alberto Amico, patron degli omonimi cantieri navali, anche lui indagato per corruzione. Toti aveva concordato con la procura una condanna a due anni e un mese, convertita in 1.500 ore di lavori di pubblica utilità, per corruzione per l’esercizio della propria funzione (in pratica il pubblico ufficiale che svende la propria funzione) e finanziamento illecito. Con questa nuova ipotesi la condanna potrebbe aumentare di un paio di mesi. Spinelli aveva concordato una pena a tre anni e due mesi mentre Signorini a tre anni e cinque mesi. Anche per loro in sede di udienza potrebbero essere aggiunte nuove ipotesi.

