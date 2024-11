‘Udienze nel 2028’, corteo avvocati a Torino per giudici di pace

agenzia

L'organico è scoperto per il 94%, in piazza anche i carrozzieri

TORINO, 12 NOV – Per la seconda volta in pochi mesi gli avvocati sfilano in corteo a Torino per denunciare la “paralisi” in cui versa l’ufficio dei giudici di pace: quasi duecento toghe hanno percorso le poche centinaia di metri che separano la sede delle ex Carceri Nuove ai cancelli del Palazzo di giustizia. È stato spiegato che la situazione, determinata da una carenza di organico che raggiunge il 94%, non solo non è migliorata nel corso del tempo, ma si è aggravata. Claudio Strata, segretario del Consiglio dell’Ordine, ha citato un caso emblematico registrato in questi giorni: l’udienza di opposizione a un decreto ingiuntivo depositato nel 2023 è stata fissata al 2028. I vertici di tribunale e Corte d’Appello hanno segnalato da tempo la questione ma, a quanto hanno detto i manifestanti, senza nessun esito. “E quando le istituzioni non vogliono risolvere i problemi – ha detto uno speaker – dobbiamo scendere in piazza, perché è nostro dovere difendere diritti che appartengono tutti i cittadini”. Al raduno erano presenti anche alcuni carrozzieri che lamentano i gravi disagi economici patiti per la mancata celebrazione delle cause.

