Udu, ‘vogliamo dormire e studiare nella stessa città’

agenzia

Anche sui social gli studenti denunciano il caro affitti, '+7%'

ROMA, 23 AGO – “Vogliamo dormire e studiare nella stessa città”, è la richiesta che arriva anche sui social da parte dell’Unione degli Universitari dopo i dati pubblicati nel report di Immobiliare.it Insights. Un’analisi che, fanno sapere, “evidenzia l’emergenza caro affitti”. “La crescita dei prezzi sembra colpire tutte le città così per una stanza singola si toccano picchi di 637 euro a Milano, 506 a Bologna e 503 a Roma; per una doppia si arriva a una media di 353 euro a Milano, 283 euro a Roma e 271 a Napoli”, aveva evidenziato l’Udu in una nota riportando i numeri del rapporto. “600 euro al mese solo per dormire (e poi c’è tutto il resto)” si legge poi su un cartello pubblicato sempre sui social dagli universitari. “Dal report emerge un aumento del 7% su tutto il territorio nazionale sugli affitti delle stanze – scrivono su Instagram – Tutto questo si aggiunge a dei costi per la vita universitaria già spesso insostenibili e il governo non alza un dito! E’ ora di finanziare le politiche abitative”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA