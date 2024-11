Ufficio scolastico,da Raimo offese non critica costruttiva

agenzia

'Il docente già sanzionato per avere incitato alla violenza'

ROMA, 07 NOV – Le dichiarazioni di Raimo “nei confronti del Ministro Valditara non possono essere considerate una critica costruttiva; al contrario, si configurano come un’offesa che viola i principi fondamentali di rispetto reciproco e dialogo civile. Così Anna Paola Sabatini, Direttore Generale dell’USR Lazio in merito alla recente sanzione inflitta al prof Christian Raimo che ricorda anche come “il docente era stato già precedentemente oggetto di sanzione perché, in occasione di un suo intervento in una trasmissione televisiva, aveva affermato di incitare i giovani alla violenza”.

