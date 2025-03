Ultima Generazione da Cracco, bottiglie di pomodoro in veranda

agenzia

Nuova azione a Milano nel ristorante del celebre chef

MILANO, 23 MAR – Hanno versato tre bottiglie di passata di pomodoro nella veranda del Ristorante Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano quattro attivisti aderenti alla campagna Il Giusto Prezzo di Ultima Generazione. “Per la seconda volta in una settimana, torniamo a gridare contro l’assurdità di un paese dove una cena di lusso costa quanto la spesa mensile di una famiglia. E ancora, da Carlo Cracco, solo silenzio”, si legge in una nota dell’associazione. “Le chiediamo: è normale che una cena costi quanto la spesa mensile di una famiglia? Qual è il prezzo giusto per chi lavora duramente nei campi per noi? Dopotutto, il cibo è il suo mestiere. Una risposta, Cracco, dovrebbe avercela”, prosegue il comunicato degli attivisti che in settimana avevano già fatto un’azione dimostrativa davanti allo stesso ristorante, chiedendo allo chef milanese di offrire pasti gratuiti una volta alla settimana come “gesto simbolico per sostenere chi sta affrontando difficoltà, dimostrando che la buona cucina può essere anche un atto di solidarietà”.

