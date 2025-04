Ultimi temporali, poi l’anticiclone africano porta sole e caldo

agenzia

Il meteo.it, temperature fino a 30°C al Centronord

ROMA, 28 APR – Un lunedì con ancora qualche residuo di instabilità e piogge, poi, da domani, l’arrivo dell’anticiclone africano porterà sole e temperature fino a 30°C. Sono queste le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. “Oggi – afferma – un fronte temporalesco insidioso attraverserà il Paese, portando piogge soprattutto al Centrosud e nelle Isole Maggiori, anche con qualche locale grandinata: sarà l’ultimo sussulto prima di un cambiamento radicale”. A partire da martedì 29, infatti, l’anticiclone africano inizierà a farsi sentire con decisione. “Almeno fino al Ponte del Primo Maggio – continua Sanò – gran parte del Paese godrà di giornate soleggiate e asciutte”. Le precipitazioni saranno limitate, con qualche isolato temporale relegato alle zone alpine e prealpine. Inoltre il termometro salirà rapidamente: previste punte massime tra i 27 e i 28°C, con la possibilità di sfiorare i 30°C in alcune zone del Centronord. Nel dettaglio – Lunedì 28. Al Nord: qualche temporale sulle Alpi. Al Centro: instabile con temporali e schiarite sui settori tirrenici e rilievi. Al Sud: rovesci e schiarite. – Martedì 29. Al Nord: soleggiato e più caldo. Al Centro: nubi sparse. Al Sud: più sole, isolati temporali sui rilievi. – Mercoledì 30. Al Nord: sole e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: sole prevalente, caldo. Al Sud: bel tempo prevalente. Tendenza. Si espande l’anticiclone africano, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature ancora in aumento.

