Ultimo dono del Papa alla Cattolica, Nuestra Señora de Luján

Statuetta consegnata alla rettrice a Santa Marta

MILANO, 24 APR – Una sorpresa e un ultimo regalo: quando la rettrice dell’università Cattolica Elena Beccalli è entrata a Santa Marta per rendere omaggio al Pontefice ha trovato una piccola statua di Nuestra Señora de Luján, patrona dell’Argentina, venerata nel santuario a 70 chilometri da Buenos Aires e celebrata l’8 maggio, nella festa della Morenita. Il legame del Pontefice con il santuario è sempre stato molto forte. Nel 2020, durante la pandemia, papa Francesco aveva inviato un messaggio all’arcivescovo della diocesi di Mercedes Luján, monsignor Jorge Scheinig. Alla Vergine, aveva scritto in quell’occasione il Papa, “diremo le nostre preoccupazioni e le nostre gioie”. Una devozione che ricorda quella di Bergoglio per l’icona della Salus Popoli Romani alla basilica di Santa Maria Maggiore, dove il papa ha chiesto di essere sepolto. Il dono è un ricordo dell’incontro che il papa aveva avuto lo scorso 16 aprile con i vertici e il personale del Policlinico Gemelli che lo hanno curato durante il ricovero , della Cattolica e della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano.

