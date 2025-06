Ultimo saluto al 16enne morto in riva al mare a Cagliari

agenzia

Lettera dei suoi docenti, 'ti avevamo promosso, cucciolo'

CAGLIARI, 19 GIU – Tanti ragazzi in chiesa, molti con la maglietta nera in segno di lutto, per l’ultimo saluto a Mariano Olla, lo studente di 16 anni trovato senza vita a dieci metri dalla riva nella spiaggetta sul lungomare di Sant’Elia, a Cagliari. I funerali, questo pomeriggio nella chiesa di San Giorgio Martire a Sestu comune della Città metropolitana di Cagliari dove il ragazzo residieva con la famiglia – sono stati celebrati dal l’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi. La chiesa era gremita: tanti i coetanei, in primis i compagni di scuola. E proprio dall’istituto Meucci, quello frequentato dal ragazzo sino alla chiusura delle lezioni, è arrivato il messaggio dei professori. “Venerdì sera – si legge nel sito della scuola – mentre voi ragazzi eravate a festeggiare, anche noi prof abbiamo festeggiato: avevamo finito gli scrutini, e per te erano andati bene”. Promosso. “Ci tenevi, ad essere promosso – questa la conclusione dei docenti -. Volevi trovare un lavoro estivo e volevi essere tranquillo. Quando ci siamo salutati, l’ultimo giorno, avevi ancora qualche dubbio: Prof, ma con lei ho la sufficienza? Vedi tu! Ancora dubbi, e paura. Stai tranquillo, cucciolo. Non più dubbi, non più paura di non farcela. Ci mancherai, cucciolo”. In prima fila la famiglia: mamma, papà e sorella di Mariano. A loro si è rivolto mons. Baturi: “Vorremmo che il vostro dolore fosse condiviso con noi. Sappiamo che questo dolore vi accompagnerà a lungo, forse per sempre. Ma volevo dirvi che non siete soli”. Toccante la testimonianza del parroco don Sergio Manunza che ha parlato di una recente chiacchierata con Mariano e i suoi amici. “Vi vogliamo bene”, ha detto ai familiari. Presente anche la sindaca di Sestu, Paola Secci.

