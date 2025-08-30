Ultraleggero cade nel Vercellese, morto il pilota

agenzia

In un campo di riso. Il velivolo ha preso fuoco

TORINO, 30 AGO – Un ultraleggero è caduto nel Vercellese in un campo di riso a pochi metri dal canale Cavour, fra i comuni di Lamporo e Livorno Ferraris. Il pilota è deceduto. Il velivolo, verosimilmente dopo l’impatto, ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori del servizio di soccorso 118 con un’ambulanza.

