Ultraleggero precipita vicino ferrovia Verona-Brennero, 2 feriti

agenzia

L'incidente stamane a Dolcè

VERONA, 13 GIU – Due persone sono rimaste ferite nello schianto dell’ultraleggero sul quale si trovavano, precipitato a Peri, frazione di Dolcé, comune veronese al confine con il Trentino. Il piccolo velivolo è caduto accanto ai binari della ferrovia, lungo la linea Verona-Brennero, che è stata temporaneamente interrotta per consentire l’operatività dei soccorsi. Fortunatamente il quel momento non stava transitando alcun convoglio. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri, sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato il pilota e il passeggero a Verona, all’ospedale di Borgo Trento. I due, che non hanno riportato gravi lesioni, sono stati accolti in codice giallo.

