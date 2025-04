Un 24enne muore in incidente stradale, ferito figlio di 1 anno

agenzia

Coinvolta anche una 19enne, lei e il piccolo non sono gravi

VEGLIE, 11 APR – Un giovane di 24 anni, Cristian Greco di Veglie, è morto la scorsa notte nel reparto di rianimazione del Vito Fazzi di Lecce dove era stato ricoverato ieri sera in seguito ad uno scontro tra due automobili avvenuto sulla strada provinciale che collega Veglie a Porto Cesareo. Il giovane era alla guida di una Lancia Y sulla quale viaggiavano suo figlio di un anno che è stato sbalzato fuori dell’auto e una giovane di 19 anni: entrambi sono feriti ma non gravemente. Illeso invece il conducente dell’altra auto rimasta coinvolta , un’Audi 44. Sul posto per i rilievi i carabinieri .

