Un accoltellamento e poco dopo rissa in zona rossa a Trieste

Coinvolte numerose persone. Ferito ricoverato, è grave

TRIESTE, 04 FEB – Una persona accoltellata – e ricoverata in condizioni molto gravi – al culmine di una rissa e, poco dopo, un’altra rissa; due episodi indipendenti l’uno dall’ altro verificatisi a pochi minuti e pochi metri di distanza, in una delle zone rosse della città, particolarmente presidiate dalle forze dell’ordine. Come riporta il sito de Il Piccolo, il primo episodio si è verificato in strada, tra via Pascoli e piazza Garibaldi. E’ intervenuta la Polizia mentre il ferito veniva portato in ospedale. L’accoltellamento sarebbe avvenuto al culmine di una rissa che potrebbe aver coinvolto numerose persone. Poco dopo una nuova rissa si è verificata poco distante, in largo Barriera, attorno alle 17, tra via Molino a vapore e via Toti. In questo caso – riporta Il Piccolo – sarebbero quattro le persone coinvolte, due cittadini italiani e due cittadini stranieri.

