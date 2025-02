Un album di quasi mille figurine racconta una piccola comunità

agenzia

A Maiolati Spontini (Ancona) tra sport, associazioni e pesca

MAIOLATI SPONTINI, 11 FEB – Un album con più di mille figurine, per raccontare i volti della vivace realtà associativa e sportiva del Comune di Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, paese natale del grande compositore Gaspare Spontini. Un progetto pensato per rafforzare la passione e il senso di appartenenza alle piccole comunità locali, adottato nella piccola cittadina marchigiana, e ideato dall’agenzia “Akinda Italia srl”, che si occupa della creazione di prodotti editoriali, in collaborazione con 16 associazioni. L’album in due volumi esce in questi giorni in due edicole della zona, insieme ai pacchetti di figurine con le foto dei tesserati delle associazioni, sportive e non, che aderiscono al progetto. “E’ un contenitore unico, dove associazioni anche distanti fra loro, e iscritti di varie età, stanno insieme, a dimostrazione di una comunità coesa e unita”, spiega il sindaco Tiziano Consoli. Al progetto partecipano associazioni sportive e non solo: associazione pescatori, associazione calcio Moie Vallesina, Banda musicale L’Esina, l’Azione cattolica, gruppo scout Maiolati Spontini, le due associazioni di twirling “Fantasy” e “LG2”, la Team Marche pallanuoto Moie, la Clementina volley, l’associazione ciclistica Ruota libera “Fabio Manieri”, il Maiolati United calcio, l’Associazione calcio a 5, la società Virtus Aurora calcio a 5, l’associazione “Noi di creart”, la Consulta giovanile di Maiolati Spontini e la Pro loco. “Un bellissimo prodotto, – osserva il consigliere delegato alle Politiche giovanili Tommaso Ciampichetti – che avrà anche il pregio di far riscoprire, in particolare ai più piccoli, la bellezza di condividere l’emozione di aprire un pacchetto e scambiare delle figurine, anche come alternativa a passatempi ormai solo tecnologici, tanto più se queste raccontano la nostra comunità. La realizzazione del progetto non abbia comportato oneri né a carico dell’Amministrazione comunale né delle associazioni, che anzi ne potranno trarre un vantaggio in termini di visibilità”. Un “ringraziamento speciale va ovviamente alle associazioni, per la forte partecipazione che ha prodotto, come risultato, il fatto che quasi tutte le famiglie del nostro Comune, che conta poco meno di 6 mila abitanti, abbia un suo rappresentante ritratto nelle figurine”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA