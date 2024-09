Un altro camion a fuoco su autostrade liguri, chiuso tratto A26

agenzia

Riapre tratto bivio A7/A10 per Milano, resta chiuso verso Genova

GENOVA, 04 SET – Un altro camion ha preso fuoco nel nodo autostradale ligure lungo la A26 Genova-Gravellona Toce tra Masone (Genova) e Ovada (Alessandria) nella galleria Campasso in direzione Gravellona Toce comportando la chiusura della tratta e cinque chilometri di coda. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Non ci sono feriti. Aspi comunica che gli utenti in viaggio sulla A26 in direzione Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria a Masone, potranno rientrare in A26 ad Ovada dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Poco prima delle 17 sulla A7 Serravalle-Genova è stato riaperto il tratto compreso tra bivio A7/A10 e Genova Sampierdarena direzione Milano, precedentemente chiuso a causa di un mezzo in fiamme in galleria ora spento. Attualmente all’interno del tratto interessato il traffico transita su una sola corsia in direzione Milano mentre permane la chiusura in direzione Genova. In direzione Genova, a causa dell’evento si registrano quattro chilometri di coda in A7 tra Bolzaneto ed il bivio A7/A10 e tre chilometri di coda in A10 tra Genova Aeroporto ed il bivio A10/A7. Agli utenti in viaggio sulla A7 da Milano e diretti a Genova Aspi consiglia di uscire dalla stazione di Genova Bolzaneto. Agli utenti in viaggio sulla A10 da Ventimiglia e diretti a Genova consiglia di uscire dalla stazione di Genova Aeroporto sulla A10 Genova-Ventimiglia. Agli utenti in viaggio sulla A12 da Livorno è diretto e diretti a Genova si consiglia di uscire dalla stazione di Genova Nervi sulla A12 Genova-Livorno.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA