Un altro ragazzo ferito a Napoli per tentata rapina, ha 18 anni

agenzia

Colpito alla testa con un calcio di pistola. Indagano i Cc

NAPOLI, 22 LUG – Un 18enne incensurato napoletano è rimasto ferito in seguito ad una tentata rapina che sarebbe avvenuta, secondo le prime ricostruzioni, in piazza Carlo III a Napoli. Il ragazzo è il secondo ferito in città per una tentata rapina: anche un 16enne, infatti, sempre la scorsa notte, è stata raggiunto al piede da un colpo d’arma da fuoco per la stessa ragione. Sono stati i carabinieri della compagnia Napoli Stella ad intervenire all’ospedale Pellegrini dove il ragazzo, durante la notte, si era presentato autonomamente con una ferita alla testa. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la vittima mentre si trovava nei pressi di un bar di piazza Carlo III avrebbe reagito ad un tentativo di rapina da parte di un uomo armato di pistola. Il rapinatore avrebbe a quel punto colpito alla testa il 18enne con il calcio della pistola. Il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni per trauma cranico isolato. Indagini in corso da parte dei carabinieri della Stella che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

