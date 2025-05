Un calciatore denunciato per presunta violenza sessuale

agenzia

Indagini dei Carabinieri. Vittima è andata in ospedale a Udine

TRIESTE, 13 MAG – Violenza sessuale nei confronti di una donna che, nonostante fosse ubriaca, avrebbe cercato di opporsi alle insistenze di un calciatore professionista e due suoi amici. L’accusa viene però contestata dai Carabinieri soltanto al giocatore, che è stato appunto denunciato, in stato di libertà. Lo riportano alcune testate friulane precisando che la denuncia è stata depositata al termine di una prima fase di indagini. La donna si è presentata all’ospedale di Udine nella notte tra domenica e lunedì riferendo ai sanitari, e ai carabinieri che sono sopraggiunti più tardi, di aver trascorso la serata in compagnia di alcuni amici in un locale, poi di essere stata accompagnata dal calciatore in un appartamento dove sarebbero avvenute le violenze. Inutili i suoi tentativi di resistere agli abusi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA