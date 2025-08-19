Un caso di dengue segnalato nel Vicentino

agenzia

Paziente era rientrato dalla Thailandia, è in buone condizioni

VICENZA, 19 AGO – Un caso di febbre dengue è stati riscontrato nel Comune di Barbarano Vicentino, in provincia di Vicenza. A comunicarlo oggi è il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss 8 Berica, che ha ricevuto la segnalazione relativa ad un cittadino italiano che ha soggiornato nel Comune vicentino, pur non essendovi residente. Il trentanovenne era da poco rientrato da un soggiorno in Thailandia, paese in cui la malattia è endemica. Il paziente è in buone condizioni ed è isolato nella sua abitazione.

