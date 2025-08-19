Sfoglia il giornale

Notizie Locali

Iscriviti alle newsletter

accesso-community
SEZIONI

agenzia

Un caso di dengue segnalato nel Vicentino

Paziente era rientrato dalla Thailandia, è in buone condizioni

Di Redazione |

VICENZA, 19 AGO – Un caso di febbre dengue è stati riscontrato nel Comune di Barbarano Vicentino, in provincia di Vicenza. A comunicarlo oggi è il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Ulss 8 Berica, che ha ricevuto la segnalazione relativa ad un cittadino italiano che ha soggiornato nel Comune vicentino, pur non essendovi residente. Il trentanovenne era da poco rientrato da un soggiorno in Thailandia, paese in cui la malattia è endemica. Il paziente è in buone condizioni ed è isolato nella sua abitazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
accesso-community
Di più su questi argomenti: