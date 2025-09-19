Un cinema alla Pediatria di Treviso come regalo di nozze

agenzia

Donazione a Ca' Foncello della famiglia di Pietro Geremia

TREVISO, 19 SET – Un cinematografo in una struttura ospedaliera, pensato per regalare ai bambini ricoverati momenti di gioia e leggerezza. Da oggi è attiva nel reparto pediatrico dell’ospedale Ca’ Foncello, di Treviso, la “Sala dei Colori”, uno spazio realizzato per volontà di Pietro Geremia, presidente e amministratore delegato di San Marco Group, azienda dei colori e delle vernici professionali di Marcon (Venezia) e di sua moglie, Anna Maria Chiariello. In occasione delle loro nozze, gli sposi hanno infatti preferito, come dono di amici, familiari e dipendenti dell’azienda, un contributo destinato alla realizzazione della sala. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il direttore generale dell’azienda sanitaria Ulss 2 di Treviso, Francesco Benazzi, Giampaolo Letta, vicepresidente e ad di Medusa Film, e l’attore Alessandro Preziosi. La “Sala dei Colori” è stata ricavata in uno spazio reso libero dopo lo spostamento di alcuni servizi nella Cittadella della Salute, ed è dotata di uno schermo di nove metri quadrati e di 28 poltrone, con una fila di sedute rimovibili per consentire l’accesso a carrozzine e letti ospedalieri. “Avvertiamo forte la responsabilità di restituire al territorio ciò che abbiamo ricevuto – ha detto Geremia – e abbiamo scelto di sostenere l’Ospedale di Treviso perché crediamo profondamente nella sanità pubblica e riconosciamo nel Ca’ Foncello un’eccellenza. Questo progetto – ha concluso – nasce dal desiderio di offrire un contributo concreto a chi ogni giorno vive una sfida difficile, come i bambini ricoverati e le loro famiglie”.

