Un diploma simbolico ad Asti a uno studente morto nel 2024

agenzia

I compagni sfilano ricordando aneddoti di fronte alla sua foto

TORINO, 27 GIU – Jacopo Gallo, studente dell’Istituto tecnico Artom di Asti, vittima di un incidente stradale nell’aprile 2024 si è diplomato. La commissione d’esame ha consegnato oggi l’attestato ai suoi genitori. I compagni di Jacopo, che adesso frequentano la quinta A informatica dell’Artom non lo hanno mai dimenticato e hanno voluto regalargli simbolicamente l’esame. Uno dopo l’altro, di fronte alla sua foto proiettata in classe, hanno preso la parola, condividendo aneddoti, episodi, pensieri personali. “Quello che questi ragazzi hanno fatto oggi è un atto di grande umanità e maturità autentica – ha commentato il presidente della commissione d’esame, Enrico Cico -. Hanno dato voce all’assenza, trasformandola in presenza viva. È stato un esame della vita, più che della scuola”. Dopo il ricordo, è stato presentato il progetto realizzato durante l’anno: un sito web interamente dedicato a Jacopo, creato dai suoi compagni per raccogliere foto, dediche, iniziative e tenere viva la sua storia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA