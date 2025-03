Un indagato al Riesame: ‘Non feci ricerche contro Jacobs’

agenzia

Esperto informatico Pegoraro parla di capitolo del caso Equalize

MILANO, 19 MAR – “Non esistono chat di Jacobs, non le ho mai esfiltrate, non feci niente su di lui, solo ricerche da fonti aperte e io pensavo a favore di Jacobs, non avrei mai fatto qualcosa contro la nazionale di atletica”. Lo ha detto ai cronisti Gabriele Pegoraro, l’esperto informatico indagato nel caso Equalize e coinvolto, tra le altre cose, nella vicenda del presunto spionaggio sul campione olimpico, che sarebbe stato richiesto da Giacomo Tortu, fratello di Filippo. Pegoraro è presente alle udienze del Riesame di Milano, iniziate da poco. Per lui la Procura chiede gli arresti domiciliari, dopo la bocciatura del gip.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA