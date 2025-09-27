Un lupo attacca un pastore in Val Chisone: cresce l’allarme tra gli allevatori

il caso

L'intervento per difendere le sue pecore. La Cia: «Troppi predatori»

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di allevatori in Val Chisone, dove un pastore di Pian dell’Alpe, nel comune di Usseaux, è stato morso alla gamba da un lupo mentre interveniva per difendere il suo gregge da un attacco del predatore. Nonostante l’intervento del suo cane da guardia, l’allevatore è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, salvandosi in parte grazie agli indumenti protettivi.

Il fatto ha riacceso la tensione sulle modalità di gestione dei lupi nelle Alpi Cozie. Stefano Rossotto, presidente provinciale di Cia Agricoltori delle Alpi, ha espresso forte sconcerto di fronte alla giustificazione data dal guardiaparco che ha definito l’animale “stressato” e “in preda alla foga del momento”, quasi a giustificare l’attacco come un atto di legittima difesa. “È inaccettabile – ha dichiarato Rossotto – che si addossino colpe al pastore per aver ‘disturbato’ il lupo sul lavoro. Ci chiediamo cosa deve ancora succedere perché si prenda finalmente coscienza della gravità della situazione”.

Rossotto ha sottolineato come una volta i lupi fuggissero alla vista dell’uomo o del cane da guardiania, mentre oggi si sentono padroni del territorio, grazie anche all’assenza di interventi efficaci di contenimento: “Sono in tanti e nessuno li può toccare”. Secondo quanto riportato dal guardiaparco, le uniche misure di dissuasione ammesse, come i pallottole di gomma, sono riservate a situazioni in cui il lupo si mostra “confidente” verso l’uomo, circostanza che non riguarda il caso specifico dell’attacco.