Un lupo è morto investito alle porte di Cuneo

agenzia

È stato trovato vicino al santuario di Madonna della Riva

CUNEO, 05 SET – Un esemplare di lupo di circa 3 anni, morto a seguito dell’impatto con un veicolo, è stato trovato questa mattina dal personale del nucleo faunistico ambientale della polizia locale provinciale a Cuneo, in località Madonna della Riva. L’area del santuario, alle porte della città, è meta molto frequentata. L’animale, di circa 30 chilogrammi di peso, è stato consegnato al Centro per la conservazione e la gestione dei grandi carnivori, presso l’ente di gestione Aree protette Alpi Marittime. Sarà sottoposto ad analisi genetiche presso l’università di Torino. La Provincia di Cuneo ha già preannunciato la richiesta di acquisire l’esemplare per esporlo nella propria collezione tassidermica. La Granda, ricorda l’ente provinciale, registra la più alta densità di branchi di lupo in Piemonte, con 35 unità riproduttive stimate fino al 2024, di cui 33 branchi e due coppie. Questi branchi occupano soprattutto le aree montane delle Alpi Marittime, estendendosi sempre più anche nelle zone collinari e pedemontane.

